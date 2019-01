Ein Hubschrauber überfliegt die betroffene Gegend.

Quelle: Rodney Costa/dpa

Nach der verheerenden Schlammlawine an einem Eisenerzbergwerk in Brasilien befürchten die Experten einen weiteren Dammbruch. Messungen haben ein Ansteigen des Wasserpegels an einem zweiten Staudamm angezeigt. Angrenzende Siedlungen werden laut Feuerwehr geräumt.



In dem Bergbaukomplex im Osten Brasiliens war am Freitag der Staudamm gebrochen. Eine riesige Schlammlawine bedeckte die Mine und umliegende Wohnhäuser. Bislang wurden 34 Leichen geborgen, knapp 300 Menschen werden vermisst.