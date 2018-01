Schon Anfang Januar gab es Hochwasser in Baden-Württemberg. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg könnte es im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben Hochwasser geben. Die Pegelstände könnten demnach auf Werte steigen, die nur etwa alle 20 Jahre vorkommen.



Der Neckar wurde bereits zwischen Heilbronn und Mannheim für die Schifffahrt gesperrt. Mit einer Freigabe sei wegen der Wettervorhersage vermutlich nicht vor Mittwochabend zu rechnen, sagte ein Behördensprecher am Montag in Heidelberg.