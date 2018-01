Die Pegelstände steigen vorerst weiter an. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die Hochwasserlage an Rhein, Mosel, Donau und Neckar wird sich am Wochenende voraussichtlich weiter zuspitzen. "Derzeit können wir davon ausgehen, dass der Höchststand am Rhein an der südlichen Landesgrenze am Samstagmorgen und im Norden am Montagnachmittag erreicht wird", sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).



An der Mosel sollen nach Behördenangaben die Wasserstände bis Sonntagabend teils weiter ansteigen, an der Saar dagegen sinken.