US-Präsident Trump riskiert einen Handelskrieg mit China. Quelle: Ole Spata/dpa

Die USA haben im Handelskonflikt mit China Strafzölle auf Importe von Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar eingeführt. Die Zölle traten um Mitternacht in Kraft. In dem Streit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hat Peking Vergeltung angekündigt.



China lasse sich nicht provozieren, hieß es vom Handelsministerium. Die Regierung habe "den notwendigen Gegenangriff" gestartet. Die USA hätten "den größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte" eingeleitet, hieß es.