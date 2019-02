Bunte Lichter erleuchten die Palastanlage.

Quelle: AP

In der Verbotenen Stadt in Peking sind mit dem Laternenfest die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr beendet worden. In zwei aufeinander folgenden Nächten waren die historischen Gebäude im Zentrum Pekings mit traditionellen roten Papierlaternen geschmückt. Außerdem wurde am Dienstagabend (Ortszeit) anlässlich des Festes eine Lasershow gezeigt, die die Palastanlage in bunte Farben tauchte.