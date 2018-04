Doch die deutschen und europäischen Autobauer müssen sich ran halten. Denn Chinas Hersteller drängen mit Elektroautos auf den Markt, den chinesischen und internationalen. Sie haben viel gelernt von der internationalen Konkurrenz. Bei Autos mit normalem Verbrennungsmotor können sie nicht mithalten, das wissen sie. Also setzen sie auf selbstfahrende, vernetzte Elektroautos. Das ist die Zukunft, in die China investiert. Auch wenn die viele Chinesen bislang lieber SUVs und Luxusautos fahren - die chinesische Partei will das anders und stellt somit die Weichen in Richtung Elektroautos.