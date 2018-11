Nestmeyer: Da ist es so, dass die Journalisten und Schriftsteller nicht mal mehr inhaftiert, sondern einfach ermordet werden. Deshalb haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal auch exemplarisch mit Miroslava Breach Velducea eine ermordete Autorin dabei. In Mexiko gibt es keine inhaftierten Schriftsteller, sie werden kurzerhand umgebracht. Da gibt es Zahlen, die erschreckend sind. Seit 2004 sind rund 100 Autoren getötet worden. Da kommen dann noch einige dazu, die verschwunden sind, von denen man aber vermuten muss, dass sie ebenfalls ermordet wurden.