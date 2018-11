Shahidul Alam Quelle: picture-alliance

Der preisgekrönte Schriftsteller, Fotograf und Aktivist Shahidul Alam wurde am 5. August von Polizisten in Zivil aus seiner Wohnung in Dhaka gezerrt und verschleppt. Kurz zuvor hatte er dem Sender Al Jazeera ein Interview gegeben, in dem er die Regierung von Bangladesch für deren Vorgehen gegen die protestierenden Studenten kritisierte. Beim Prozess am 6. August wurden ihm "provokante Kommentare" und die "Verbreitung von Falschinformationen" auf Grundlage von § 57 (2) des 2013 ergänzten Gesetzes für Informations- und Kommunikationstechnologie (Information and Communications Technology Act, ICT) vorgeworfen. Der Paragraf wird scharf kritisiert, da er das Recht auf freie Meinungsäußerung stark einschränkt und es der Polizei erlaubt, Menschen ohne Haftbefehl oder Weisung der Staatsanwaltschaft festzunehmen.