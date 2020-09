Der Fernsehsender Fox News veröffentlichte kurz darauf eine Kopie des Schreibens, dessen Echtheit das Weiße Haus nach Angaben anderer US-Medien bestätigte. Datiert ist der Brief auf den 9. Oktober - also jenen Tag, an dem die Türkei mit ihrer Militäraktion begann. Trump rief Erdogan in dem Brief auf eigenwillige Weise zu einer friedlichen Lösung auf. Sollte er sich allerdings der Tötung tausender Menschen schuldig machen, werde die US-Regierung die türkische Wirtschaft zerstören.



Die kurdische Seite sei zu Verhandlungen bereit, schrieb Trump demnach weiter. "Sie können ein großartiges Abkommen schließen." Und er ermahnte Erdogan: "Seien Sie kein harter Kerl. Seien Sie kein Narr!" Der Brief endet mit den Worten: "Ich werde Sie später anrufen." In sozialen Medien stieß das Schreiben auf viel Spott.