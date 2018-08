Bei den Opfern in Pennsylvania handele es sich überwiegend um Jungen, doch seien auch Mädchen missbraucht worden, hieß es in dem Report. Die Taten umfassten Begrapschen, erzwungene Masturbation und Vergewaltigung. Ein neunjähriger Junge sei zur Beichte bei dem Priester gedrängt worden, der ihn sexuell missbrauchte. In einem anderen Fall sei ein Neunjähriger zum Oralsex gezwungen und ihm im Anschluss der Mund mit Weihwasser ausgewaschen worden. Ein Junge habe sich nackt in eine Art Kreuzigungspose begeben müssen und sei von einer Gruppe von Priestern fotografiert worden, sagte Shapiro. Diese Geistlichen hätten auf dem Kirchengelände kinderpornografisches Material produziert und geteilt.