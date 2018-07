Die Pläne der polnischen Regierung sind umstritten. Archiv Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Polens Regierung will oberste Richter trotz eröffneten EU-Vertragsverletzungsverfahrens früher in den Ruhestand schicken. Pawel Mucha aus der Kanzlei des Präsidenten Andrzej Duda betonte, dass die Juristen, die älter als 65 seien und bei ihm keine Amtsverlängerung beantragt hätten, in Pension geschickt würden.



Kritiker befürchten, die Regierenden könnten durch die früheren Pensionierungen missliebige Richter entfernen. Die EU-Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren ein.