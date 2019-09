Das Pentagon zweigt 3,6 Milliarden Dollar aus seinem Budget für den von US-Präsident Donald Trump gewünschten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko ab. Ressortchef Mark Esper habe die Gelder für diesen Zweck freigegeben, teilten Vertreter des Verteidigungsministeriums am Dienstag (Ortszeit) mit. Die Mittel waren eigentlich für 127 Projekte zum Ausbau der Militärinfrastruktur im In- und Ausland vorgesehen. Nun sollen sie nach dem Willen der Regierung in elf Barrieren in Kalifornien, Arizona und Texas fließen. Die Demokraten waren entrüstet über die Umschichtung der Pentagongelder.