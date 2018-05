Stiftung will bessere Grippe-Impfung per Eilverfahren. Archivbild Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Zum Höhepunkt der Grippewelle in Deutschland fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Impfschutz per Eilverfahren. "Bis heute übernehmen nicht alle Krankenkassen die wichtige Vierfach-Impfung", sagte Vorstand Eugen Brysch. "Gezahlt wird häufig nur der halb so teure Dreifach-Wirkstoff."



Im November hatte die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts (STIKO) die Vierfach-Impfung gegen Grippe empfohlen. Der gängige Dreifachimpfstoff hilft weniger Patienten.