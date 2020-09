Drei von vier Zahlungen werden in Deutschland bar abgewickelt.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die AfD im Bundestag will Bargeld als Zahlungsmittel im Grundgesetz schützen lassen. "Bargeld ist gedruckte Freiheit", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann. Es schütze die Bürger vor finanzieller Überwachung und vor Enteignung durch Negativzinsen. Daher solle der Schutz des Bargeldes in Artikel 14 des Grundgesetzes verankert werden.



Die Bundesbürger hängen an Scheinen und Münzen. Drei von vier Zahlungen an der Ladenkasse werden laut Bundesbank bar abgewickelt.