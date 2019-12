Trump machte auf Twitter Werbung für seinen Sohn.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter Werbung für ein Buch seines Sohnes gemacht. "Mein Sohn, Donald Trump Jr., bringt ein neues Buch heraus: "Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us", twitterte der Präsident. Das sei ein großartiges Buch, dass er allen empfehle zu lesen.



65 Millionen Menschen folgen Trump auf Twitter. Ein solcher Tweet wäre bei jedem anderen Mitglied des Öffentlichen Dienstes in den USA ein Verstoß gegen Ethikrichtlinien, kritisiert das "Projekts über Regierungskontrolle".