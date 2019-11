Skifahrer beim ersten Ski-Wochenende an der Zugspitze.

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Als erstes Skigebiet Deutschlands ist die Zugspitze in die Saison gestartet. Seit Freitag können Skifahrer und Snowboarder an Deutschlands höchstem Berg (2.962 Meter) ihre ersten Schwünge dieses Winters ziehen - teils auf Schnee vom Vorjahr.



Die Bayerische Zugspitzbahn legte zum Ende der vergangenen Saison erneut Schneedepots mit Schnee der letzten Saison an; er sorgt nun für eine gute Unterlage. Frischer Neuschnee und strahlender Sonnenschein sorgten für perfekte Verhältnisse.