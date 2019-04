"An meinem Haus verrottet das Fundament. Weißt Du, das Haus steht auf Holzpfählen. Wenn das Wasser kommt, wird der Boden instabil und das Holz zerfällt." Familie Adam muss jetzt, bevor der Sommer kommt, umziehen - nach einem ganzen Leben in ihrem Haus: "Wir haben keine andere Wahl, denn wir sind bald im Wasser. Wir müssen an unsere Kinder und Enkelkinder denken und unser Haus an einen anderen Ort umsetzen. Auch wenn es schwer für uns wird."