In einem für ihn ungewöhnlich persönlichen Moment hat US-Präsident Donald Trump über seinen toten Bruder Fred gesprochen. In einer Rede schilderte er dessen Kampf mit der Alkoholsucht. Fred sei ein großartiger Typ gewesen, so Trump.



Aber sein älterer Bruder habe ein Problem mit Alkohol gehabt, sagte der 71-Jährige. "Er hat mir ständig gesagt: Trink nicht!". Bis zum heutigen Tag habe er deswegen kein Glas Alkohol angerührt. Fred Trump war 1981 mit 41 Jahren an seiner Alkoholsucht gestorben.