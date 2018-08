Geld ist bei der Partnerwahl laut einer Umfrage nicht wichtig. Quelle: Christian Charisius/dpa

Humor, Aussehen, Geld oder Persönlichkeit: Letzteres spielt bei der Partnerwahl für die Mehrheit der Menschen in Deutschland die wichtigste Rolle. Das legt eine repräsentative YouGov-Umfrage unter 2.000 Befragten zeigt. 56 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer setzten Persönlichkeit an die Spitze ihrer Liste.



Beim Aussehen ist das Bild umgekehrt: Nur 7 Prozent der Frauen bewerteten die Optik eines Partners als am wichtigsten, während das unter den Männern 17 Prozent angaben.