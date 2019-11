Boliviens Übergangsregierung.

Boliviens Übergangsregierung will alle Diplomaten Venezuelas wegen Einmischung in interne Staatsangelegenheiten ausweisen. Dem Personal der venezolanischen Botschaft in La Paz werde eine Frist gegeben, bis zu der es das Land zu verlassen habe, erklärte Karen Longaric, kommissarische Außenministerin.



Es gebe Beweise für die Beteiligung venezolanischer Bürger an gewaltsamen Protesten gegen die Übergangsregierung. Neun Venezolaner, bei denen großkalibrige Waffen gefunden worden sein sollen, wurden festgenommen.