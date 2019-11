Im Zeitraum von Juni bis August 2019 nahmen insgesamt 160 Personen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Umfrage teil. 75 Prozent der befragten Unternehmen haben mehr als 500 Mitarbeitende und 70 Prozent haben ihren Hauptsitz in Deutschland. 29 Prozent der Unternehmen gehören dem verarbeitenden Gewerbe an, 15 Prozent dem Sektor der Finanz- und Dienstleistungen.



Die Ergebnisse ergaben laut den Autoren, dass der digitale Reifegrad in den Unternehmen und in der Personalentwicklung eher gering eineschätzt wurde. "Aus Sicht von 57 Prozent der Befragten fehlt ein klares Konzept zur Entwicklung digitaler Kompetenzen bei den Mitarbeitenden. Die Digitalisierung scheint insgesamt noch keine Chefsache zu sein. Aus Sicht von 41 Prozent der Befragten hat die Digitalisierung in der Führungsetage der Personalentwicklung eher keine hohe Priorität."

