Auch McMaster soll der Rauswurf drohen. Quelle: Sven Hoppe/dpa

In den USA verdichten sich die Anzeichen für einen baldigen Rauswurf des nationalen Sicherheitsberaters General Herbert Raymond McMaster. Die "Washington Post" berichtete, die Ablösung sei ausgemachte Sache. US-Präsident Donald Trump wolle den Wechsel nur möglichst wenig erniedrigend gestalten, berichtete das Blatt unter Berufung auf fünf Quellen im Weißen Haus.



Die "New York Times" hatte zuvor Ähnliches berichtet. Erst am Dienstag hatte Trump Außenminister Rex Tillerson entlassen.