Pflegekraft mit einer Heimbewohnerin in Stuttgart. Archivbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Um dem Personalmangel in der Pflege abzuhelfen, versuchen zahlreiche Heime, mit höherer Bezahlung Mitarbeiter zu gewinnen. Vielen fehlt es dazu aber an ausreichend Finanzmitteln, ergab eine Branchenumfrage im Auftrag der Evangelischen Bank.



60 Prozent der befragten Einrichtungen haben demnach unbesetzte Stellen für Fachkräfte. In den vergangenen drei Monaten musste gut jede fünfte Pflegeeinrichtung wegen des Fachkräftemangels einen temporären Belegungsstopp verordnen, ergab die Umfrage weiter.