Spahn (CDU) will konkrete Verbesserungen bei der Pflege. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will schnell gegen Personalmangel in der Pflege vorgehen. Anstelle von Systemdebatten gehe es ihm um ganz konkrete Verbesserungen im Alltag, sagte der CDU-Politiker in seiner ersten Rede als Ressortchef im Bundestag.



Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Schaffung von zusätzlichen 8.000 Pflegestellen sei "ein erster wichtiger Schritt". Bei den Pflegeberufen sei ihm wichtig, dass auch Haupt- und Realschulabsolventen die Möglichkeit hätten, anzupacken.