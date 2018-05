Im dritten Quartal gab es fast 1,1 Millionen offene Stellen. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge gab es im dritten Quartal in Deutschland fast 1,1 Millionen offene Stellen. Das waren 174.400 Stellen mehr als im Vorjahr. In Westdeutschland waren 842.200 offene Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland 255.400. Fast zwei Drittel der Stellen waren bei kleinen Unternehmen.



Besonders stark gestiegen sei die Personalnachfrage laut Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis "im verarbeitenden Gewerbe und im Bereich Verkehr und Lagerei."