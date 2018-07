Mitte 2019 sollen Pläne für bessere Arbeitsbedingungen vorliegen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Angesichts massiver Personalnot in der Pflege will die Bundesregierung ein umfassendes Programm erarbeiten, um dringend gesuchte Fachkräfte zu gewinnen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) starten dazu eine "Konzertierte Aktion Pflege".



Beteiligen sollen sich unter anderem Länder, Arbeitgeber und Krankenkassen. In der Alten- und Krankenpflege sind 35.000 Stellen für Fachkräfte und Helfer offen.