Fujimori wurde im Krankenhaus unter Polizeiaufsicht gestellt. Quelle: Geraldo Caso Bizama/dpa

Der peruanische Ex-Präsident Alberto Fujimori ist in einem Krankenhaus verhaftet worden. Der Oberste Gerichtshof hatte am Mittwoch die Begnadigung des wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilten Fujimori aufgehoben. Der 80-Jährige war kurz danach in eine Klinik in der Hauptstadt Lima gefahren.



Er leide an Herzbeschwerden, so sein Leibarzt. Der frühere Machthaber (1990-2000) war wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, die er jetzt weiter absitzen soll.