Der ehemalige Präsident von Peru, Alberto Fujimori (M), ist frei. Quelle: Miguel Paredes/AP/dpa

Nach seiner überraschenden Begnadigung hat Perus autoritärer Ex-Präsident Alberto Fujimori das Krankenhaus als freier Mann verlassen. Sein Sohn Kenji Fujimori holte den 79-Jährigen aus der Klinik in Lima ab und brachte ihn vermutlich in sein Haus im Viertel La Molina.



Wegen seines schlechten Gesundheitszustandes hatte Präsident Pedro Pablo Kuczynski den früheren Machthaber an Weihnachten begnadigt. Fujimori saß wegen Verstoßes gegen die Menschenrechte während seiner Amtszeit in Haft.