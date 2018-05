Die Begnadigung von Alberto Fujimori ist weiterhin umstritten. Quelle: Martin Mejia/AP/dpa

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat in einer öffentlichen Anhörung über die umstrittene Begnadigung von Perus Ex-Präsident Alberto Fujimori beraten. Das Gericht in San Jose (Costa Rica) soll überprüfen, ob die Freilassung des Ex-Präsidenten gerechtfertigt war.



Perus amtierender Präsident Pedro Pablo Kuczynski hatte Fujimori an Heiligabend aus humanitären Gründen begnadigt. Fujimori war unter anderem wegen schweren Menschenrechtsverbrechen verurteilt worden.