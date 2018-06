Gegen die Begnadigung von Fujimori regt sich in Peru Protest. Quelle: Martin Mejia/AP/dpa

Knapp zwei Monate nach der umstrittenen Begnadigung des peruanischen Ex-Präsidenten hat ein Gericht einen weiteren Prozess gegen Alberto Fujimori in Verbindung mit dem Mord an sechs Bauern angeordnet. Das Massaker von Pativilca im Jahr 1992 sei von der Begnadigung nicht betroffenen, so das Gericht.



Wegen seines schlechten Gesundheitszustands hatte Präsident Pedro Pablo Kuczynski den 79-Jährigen Weihnachten 2017 begnadigt. Fujimori werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.