Perus Opposition will Präsident Kuczynski loswerden. Quelle: Sebastian Silva/EFE/dpa

In Peru versucht die Opposition erneut, Präsident Pedro Pablo Kuczynski zu entmachten. Abgeordnete brachten nun einen Antrag auf Amtsenthebung im Parlament ein. Sie werfen dem 79-Jährigen vor, über seine Beziehungen mit dem umstrittenen brasilianischen Baukonzern Odebrecht gelogen zu haben.



Im Dezember war ein ähnlicher Antrag gescheitert. Geschäftsbeziehungen mit Odebrecht gab Kuczynski zu, die Vorwürfe wies er zurück. Odebrecht ist in Korruptionsskandale in ganz Lateinamerika verwickelt.