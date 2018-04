Der Rücktritt Kuczynskis trifft die Anden-Nation inmitten einer lang anhaltenden politischen Krise. Die soll nun ein Mann lösen, der als Botschafter in Kanada weit weg von den jüngsten Ereignissen in Lima ist. Noch aus Kanada meldete sich Vizepräsident Martin Vizcarra: "Ich reise nach Peru zurück, um mich für das Land zur Verfügung zu stellen, wie es die Verfassung vorsieht", verbreitete er via Twitter. Am Freitag soll er vereidigt werden.