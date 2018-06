Erfolgreiche Auktion: Hand mit einem Auktionshammer. Archivbild Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Eine mittelalterliche Handschrift hat bei einer Versteigerung in Frankreich knapp 4,3 Millionen Euro eingebracht. Das als Petau Stundenbuch bekannte Werk von etwa 1495 erzielte damit rund das Sechsfache seines Schätzwertes, wie das Auktionshaus Drouot in Paris mitteilte.



Die lateinische Handschrift ist nach seiner Erstbesitzer-Familie Petau benannt. Sie beinhaltet unter anderem 16 handgemalte bunte Medaillons auf Pergament in Goldabstufungen, die dem Künstler Jean Poyer zugerechnet werden.