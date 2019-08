Denn noch immer sind sie verärgert über die "Nationale Industriestrategie 2030", die der Bundeswirtschaftsminister im Februar vorgestellt hatte. "Größe zählt", war darin die Devise, auch wenn der Minister auch auf die "zentrale Bedeutung" verwies, die die Stärkung des industriellen Mittelstands habe. Was die Familienunternehmer dabei aber störte war, dass er den "Hidden Champions", den weltweiten Marktführern in ihren Bereichen also, die Fähigkeit absprach, sich allein für die neuen Zukunftsfelder zu rüsten, damit sie dauerhaft im internationalen Wettbewerb bestehen könnten. Das sei ein Unternehmensbild der 1970er Jahre, wetterte das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) im Frühjahr.



Schließlich hätten die großen Unternehmen auch Unternehmensteile ausgegliedert, damit diese flexibler agieren könnten - so wie die kleineren Unternehmen. Altmaier scheine auch vergessen zu haben, dass eine monopolistische Struktur wie in Großunternehmen zu mangelnden Kontrollmechanismen und zu mangelnder Verantwortung führen könne.