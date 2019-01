Allerdings betonte der CDU-Politiker auch: "Wir haben deutlich gemacht: Dieser Deal ist substanziell nicht nachverhandelbar." Es seien aber noch einige Tage Zeit bis zum Austrittsdatum. Nun könnten Kommissions- und Ratspräsident sagen, was gehe und was nicht gehe. Wenn die britische Regierung etwas Neues vorschlage, müsse man in der EU darüber reden, "was das für uns bedeutet".