Buch-Jepsen geht anders als die Verteidigung davon aus, dass Kim Wall am 10. August 2017 nicht um 23 Uhr starb, sondern bis tief in die Nacht noch am Leben war, ihr Leiden sich also über eine längere Zeit erstreckt haben könnte. "Wir haben keine echten Beweise gehört", erwidert daraufhin Verteidigerin Betina Hald Engmark in ihrem Schlussplädoyer. Alles schwache Indizien und Annahmen seien das, die Staatsanwaltschaft müsse Beweise liefern, dass ihr Klient etwas getan habe.