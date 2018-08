Peter Sagan will weiterfahren. Quelle: dpa

Peter Sagan kann bei der Tour de France trotz seines schweren Sturzes weiterfahren. Der Slowake, der für den Gewinn des Grünen Trikots am Sonntag in Paris nur noch ankommen muss, war am Mittwoch bei einer Abfahrt zu Fall gekommen. Dabei zog er sich an der rechten Körperseite großflächige Abschürfungen und einige Blutergüsse zu. Knochenbrüche wurden nicht festgestellt.



"Es schmerzt, aber er wäre nicht der Weltmeister, wenn er die Herausforderung nicht annehmen würde", erklärte sein Team Bora-hansgrohe. Die heutige 18.Etappe startet in Lourdes und weist keine größeren Anstiege auf.