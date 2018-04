Schneider: Dass man in Deutschland die Kultur des Gehorsams beseitigt hat! Aus '68 ist hervorgegangen, dass ein Bürger Politik in erster Person machen kann, dass er nicht nur im Wahljahr, sondern jederzeit durch sein Sich-Einmischen etwa in Bürgerbewegungen enorm viel in Bewegung bringen kann. Sie müssen sich nur vor Augen halten, dass Ende der 70er Jahre mehr Leute in Bürgerbewegungen tätig waren als es Parteimitglieder in sämtlichen Parteien gab. Da hat also eine gewaltige Mobilisierung stattgefunden. Das ist etwas Positives.