Ein Aushang mit dem Wortlaut "Einer von Uns! Free! Peter!" hängt am 31.07.2017 vor der Gethsemanekirche in Berlin Quelle: dpa

Nach mehr als drei Monaten werden der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Am Abend hatte die türkische Staatsanwaltschaft überraschend Steudtners Freilassung aus der U-Haft gefordert.



Der Staatsanwalt in Istanbul sprach sich dafür aus, Steudtner, seinen schwedischen Kollegen Ali Gharavi und mehrere türkische Menschenrechtler unter Auflagen bis zu einem Urteil auf freien Fuß zu setzen. In dem Prozess geht es um Terrorvorwürfe.