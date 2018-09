Deswegen macht es wirtschaftlich viel Sinn, den Zubau von weiteren Windparks und Solaranlagen sehr gut mit den Fortschritten im Netzausbau auf allen Spannungsebenen zu synchronisieren. Die Bundesregierung versucht das mit Ausschreibungen für festgelegte Strommengen zu erreichen. Dabei erhält derjenige Anbieter den Zuschlag, der mit den wenigsten Zuschüssen auskommt. So sollen Windräder an Land ab 2019 maximal nur noch 5,7 Cent pro Kilowattstunde bekommen, bei Photovoltaikanlagen sind es maximal 6,5 Cent, so sieht es ein Gesetzentwurf vor. In der Praxis gibt es bereits Anlagen, die mit weniger Geld auskommen. "Ich gehe davon aus, dass die erneuerbaren Energien in absehbarer Zeit, das heißt in den nächsten vier bis fünf Jahren, ihre Wettbewerbsfähigkeit vollständig erreicht haben - und dass wir dann imstande sein werden, erneuerbare Energien ohne zusätzliche Subventionen zu finanzieren," sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bereits im April auf einer internationalen Energiekonferenz in Berlin.