Kühltürme des Braunkohle-Kraftwerks Niederaußem. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Vor Beginn einer internationalen Klimakonferenz fordern die Grünen einen europäischen Neuanfang im Kampf gegen die Erderwärmung. Die Ziele der EU für den CO2-Ausstoß seien veraltet und müssten an das internationale Klimaabkommen von Paris angepasst werden, sagte die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Lisa Badum.



An diesem Montag beginnt in Berlin der Petersberger Klimadialog. Minister aus mehr als 30 Ländern nehmen an dem Treffen teil, das seit 2010 jährlich stattfindet.