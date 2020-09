Unbekannte haben alle Ortsschilder aus der Gemeinde Petershausen in Oberbayern gestohlen. Der Ersatz werde mehrere Tausend Euro kosten. "Besonders verantwortungslos ist es, dass Autofahrer keinen Anhaltspunkt mehr dafür hatten, ab wo sie ihre Geschwindigkeit reduzieren müssen", teilte Bürgermeister Marcel Fath auf der Gemeindeseite mit.



Dennoch verlor man im Rathaus nicht ganz den Humor. Da die Nachfrage nach Petershausener Ortschildern in bisher nie dagewesener Weise angestiegen sei, könnten Original Petershausener Ortsschilder ab sofort im Rathaus für 500 Euro/Stück bestellt werden, so der Bürgermeister.