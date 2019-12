Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz.

Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Am Petersplatz in Rom sind der traditionelle Weihnachtsbaum und die Krippe eingeweiht worden. Das Holz für die Krippe stammt von sturmgeschädigten Bäumen aus Norditalien.



Letztes Jahr hatte ein schweres Unwetter in Norditalien Wälder verwüstet und unzählige Bäume umgerissen. Die Tanne sei "ein Zeichen der Hoffnung für Euren Wald", sagte Papst Franziskus. Das Holz der umgestürzten Baumstämme stünde für die Schwierigkeiten, mit denen einst die "Heilige Familie" konfrontiert gewesen sei.