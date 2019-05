Dass wir es geschafft haben, 80.000 Deutsche dazu zu bringen für die Tamponsteuer ihre Daten preiszugeben, 'ne Email zu bestätigen, in einem Formular, das nicht so richtig am Handy funktioniert, das ist für uns echt so mega geil! Cordelia Röders-Arnold

Die offizielle Petition habe sehr viele bürokratische Hürden gehabt und es sei nicht leicht gewesen, die benötigten 50.000 Unterzeichnungen zu bekommen, sagt Röders-Arnold. Tatsächlich sah es in den ersten Wochen schlecht aus. Am Dienstag ist die Petition abgelaufen. Erst in den letzten zwei Tagen wurden die 50.000-Marke geknackt. Dann ging es ganz schnell und auf die benötigten Stimmen kamen nochmal 30.000 drauf. Dabei haben die Aufrufe von Prominenten wie Charlotte Roche und Jan Böhmermann sicher geholfen. "Dass wir es geschafft haben, 80.000 Deutsche dazu zu bringen für die Tamponsteuer ihre Daten preiszugeben, 'ne Email zu bestätigen, in einem Formular, das nicht so richtig am Handy funktioniert, das ist für uns echt so mega geil!", sagt Röders-Arnold.