Danach macht sich strafbar, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt. Das ist beim heimlichen Fotografieren häufig nicht der Fall. Erst, wenn die Fotos an Dritte weitergegeben würden, könnte in Einzelfällen das bestehende Gesetz greifen, erläutert die Rechtsanwältin. Wer die Fotos für sich behalte oder wem man nicht nachweisen könne, dass das Foto geteilt wurde, komme meist davon. Außerdem bleiben die Täter meist unbekannt. Paragraf 201a StGB greife beim Upskirting auch nicht, ergänzt Wolf. Demzufolge ist heimliches Fotografieren der intimen Bereiche in geschlossenen Räumen verboten – nicht aber in öffentlichen Räumen.