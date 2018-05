heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Andrea Petkovic ist als erste deutsche Spielerin in die zweite Runde der French Open eingezogen. Die auf Platz 107 der Weltrangliste abgestürzte Darmstädterin gewann gegen die an Position 29 gesetzte Französin Kristina Mladenovic 7:6 (12:10), 6:2. Petkovic verwandelte auf dem Court Suzanne Lenglen, dem zweitgrößten Platz der Anlage, nach 1:42 Stunden ihren vierten Matchball.



Ausgeschieden sind dagegen Laura Siegemund und Tatjana Maria. Siegemund unterlag der an Nummer 15 gesetzten Amerikanerin Coco Vandeweghe 4:6, 4:6. Maria verlor gegen die Belgierin Kirsten Flipkens 6:7 (1:7), 4:6.