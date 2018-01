Während Opel seit 17 Jahren in den roten Zahlen steckt, glänzt Peugeot inzwischen mit satten Gewinnen. Tavares hat den Konzern mit den drei Marken Peugeot, Citroen und DS mit Hilfe eines radikalen Sanierungskurses und neuen Modellen zurück in die Erfolgsspur gebracht. Zusammen mit Opel will er nun den nächsten Schritt gehen und den nach Volkswagen zweitgrößten Autokonzern in Europa schmieden.