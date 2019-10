Die Übernahme des deutschen Herstellers war wohl eine Blaupause für die jetzt geplante Fusion. Natürlich soll es, wie so oft, ein "Zusammenschluss unter Gleichen" sein, und ohne Werksschließungen abgehen. Das jedoch sind aller Erfahrung nach wohlfeile Worte. Unterhalb der Ebene der Schließung kann man mit vorhandenen Werken so einiges machen, was den Betroffenen nicht gefallen dürfte. Bis hin zu der Tatsache, dass man aus der Peugeot-Zentrale den Schwarzen Peter jenen zuschiebt, die nicht genügend Auslastung eines Standorts vorweisen können. Der Umbau ganzer Hersteller und ihrer Traditionen ist mit einem gebührenden Abstand zur Übernahme denn auch beliebig gut zu begründen.