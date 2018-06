Aber ist es wirklich so einfach? Dem Unkraut und den Schädlingen per Hand zu Leibe zu rücken, macht Arbeit. Die chemische Keule wirkt da oft viel schneller. Auch gegen hartnäckige Zeitgenossen wie den Buchsbaumzünsler: Die Raupe hat hierzulande so gut wie keine natürlichen Feinde und frisst deshalb seit Jahren reihenweise Buchsbäume kahl. Ganz ohne Pflanzenschutzmittel geht es nicht, sagt Sven Koch, Kundenberater bei der Gartensparte von Bayer. "Im Haus- und Kleingartenbereich, also für den Hobbygärtner, sind ohnehin nur Mittel zugelassen, von denen ein deutlich geringeres Gefährdungspotential ausgeht."