Auch hier der Verweis auf fehlende Fachkräfte: "Wir haben in der Pflege keinen Mangel an Helfern, da warten gerade 30.000 auf einen Job. Was wir benötigen, sind Spezialisten." So lange sich allerdings die Arbeitsbedingungen nicht änderten, dürfe man weder auf Interesse an Pflegerufen noch auf qualifizierter Unterstützung aus dem Ausland hoffen, sagt die DBfK-Sprecherin: "In anderen Ländern sind Pflegeberufe hoch angesehen und meist akademische Ausbildungen. Solche Spezialisten wollen unter den Bedingungen in Deutschland nicht arbeiten."